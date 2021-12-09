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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2003 يهزم غزل المحلة بهدفين نظيفين في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 ، على غزل المحلة بهدفين دون مقابل ، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الخميس على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، بالجولة التاسعة لبطولة الجمهورية.

أحرز هدفي الزمالك محمد صلاح وكريم عبدون.

وخاض زمالك 2003 المباراة ، تحت قيادة حسين ياسر المحمدي نجم الزمالك السابق ، عقب توليه المسئولية كمدير فني للفريق ، بجانب أحمد الميرغني المدرب العام.

وحرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحسام أشرف ويوسف أسامة نبيه وحسام عبد المجيد لاعبو الفريق الأول وفريق2001 بالنادي على مشاهدة اللقاء من خارج الملعب.

الزمالك الناشئين كريم عبدون حسين ياسر المحمدي امام عاشور

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