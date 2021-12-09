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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تطعيم نصف مليون شاب بلقاح كورونا من عمر 12 إلى 18 عاما

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن وتيرة التطعيمات بشكل عام تسير بشكل جيد للغاية وهناك إقبال من المواطنين ، بالإضافة الي تسهيلات قامت بها وزارة الصحة والسكان من أجل وصول اللقاح الي كافة المواطنين . 

وأضاف عبدالغفار ، في تصريحات خاصة لموقع “ صدي البلد الإخباري” إنه فيما يخص الفئة العمرية من 12 الي 18 عام وصلنا حتي الآن الي مايقرب من نصف مليون طالب تم تطعيمهم . 

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الصحة: تطعيم 31.700 مواطن ضد كورونا بمحطات المترو والقطارات ومراكز التسوق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرار التوسع في مراكز تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة بمحطات المترو والقطارات، لتشمل محطات (السادات، الشهداء، العتبة، العباسية) بمترو الأنفاق، ومحطة قطار مصر "برمسيس" ومحطة قطار الجيزة، ومحطة قطار سيدي جابر بالإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن حملة  وزارة  الصحة  والسكان "معًا نطمئن.. سجل الآن"، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتوسع في تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة  والسكان، أنه تم حتى الآن، تطعيم 31 ألف و700 مواطن بمراكز التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات المترو والقطارات، ومراكز التسوق، لافتًا إلى تثبيت 4 مراكز داخل المحطات التبادلية وتشمل؛ مركزين بمحطة السادات، ومركز بكل من محطات (الشهداء، العتبة، العباسية)، وجارِ الانتهاء من تثبيت 8 مراكز أخرى في المحطات ذات الكثافة العالية وتشمل (شبرا الخيمة، كلية الزراعة، روض الفرج، جمال عبدالناصر، سعد زغلول، السيدة زينب، المرج الجديدة، وحلوان).

تطعيم المواطنين بمحطات المترو 

 الصحة 4 فرق في كل مركز من مراكز تلقي اللقاح
 

وأشار "عبدالغفار" إلى وجود 4 فرق في كل مركز من مراكز تلقي اللقاح تتكون من الفرق الطبية ومدخلي البيانات، بالإضافة إلى فرق التواصل المجتمعي التابعة لوزارة الصحة والسكان، لتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك حرصًا من وزارة الصحة والسكان، على التوسع في تطعيم المواطنين وتيسير تلقيهم للقاحات فيروس كورونا.

تطعيم المواطنين بمحطات المترو 

وأوضح "عبدالغفار" أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تقوم بإذاعة تسجيل صوتي داخل محطات "مترو الأنفاق"، لتوجيه المواطنين إلى مراكز ونقاط التسجيل ومراكز تلقي اللقاح.

تطعيم المواطنين بمحطات المترو 

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه جارِ التوسع في افتتاح مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا لتشمل الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، فضلاً عن محطات قطار محافظتي (المنيا، قنا)، مشيراً إلى استمرار العمل في مراكز التسجيل والتطعيم بعدد من الأسواق التجارية "المولات" وتشمل (مول العرب، وهايبر وان).

تطعيم المواطنين بمحطات المترو 
تطعيم المواطنين بمحطات المترو 
تطعيم المواطنين بمحطات المترو 

 

الصحة المواطنين الشهداء السادات العباسية

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