وزير قطاع الأعمال: 19ديسمبر فتح المظاريف لمناقصة تطوير 1700 فدان بـ هليوبارك

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، حصلت على العديد من المشروعات التنموية في دولة العراق من بينها إنشاء عدد من الكباري.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شركة النصر للإسكان والتعمير لديها مشروع كبير تبلغ تكلفته 17 مليار جنيه بتحويل «المقطم» لمقصد سياحي عالمي، لافتا الى أن المشروع يستهدف تطوير المصاطب التي تربط بين الكورنيش والهضبة الوسطى.



وتابع توفيق، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تبحث أيضا مع مطورين عقاريين الدخول في شراكة على مساحة 1700 فدان من أراضيها ، لافتا إلى أن 19 ديسمبر سيتم طرح فتح مظاريف 3 شركات تقدمت لمناقصة تطوير 1700 فدان فى هليوبارك.

