مكتظة بالسكان والنازحين.. استهداف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

جرائم الحوثي تتواصل..

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الخميس ، مدينة مأرب اليمنية المكتظة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي هو الثالث في غضون ساعات.

وبحسب وسائل إعلام يمينة، أكدت مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، استهدفت مساء الخميس أحياء مكتظة بالسكان والنازحين في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.

وكشفت المصادر عن سقوط ضحايا بين أوساط المدنيين ، جراء الاستهداف المباشر للمناطق المأهولة بالسكان.

وأشارت إلى أن الاستهداف الصاروخي للمدينة هو الثالث في غضون ساعات، بعد أن استهدفت مخيم "الحمة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية، بصاروخين باليستيين صباح اليوم.

وخلف القصف الحوثي للمخيم، الذي يأوي آلاف النازحين، عدداً من الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وتواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المناطق المأهولة بالسكان كنوع من العقاب الجماعي الذي تشنه على المواطنين.