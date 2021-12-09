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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم الحوثي تتواصل..

مكتظة بالسكان والنازحين.. استهداف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

قصف صاروخي
قصف صاروخي

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الخميس ، مدينة مأرب اليمنية المكتظة بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي هو الثالث في غضون ساعات.

وبحسب وسائل إعلام يمينة، أكدت  مصادر محلية، أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، استهدفت مساء الخميس أحياء مكتظة بالسكان والنازحين في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.

وكشفت المصادر عن سقوط ضحايا بين أوساط المدنيين ، جراء الاستهداف المباشر للمناطق المأهولة بالسكان.

وأشارت إلى أن الاستهداف الصاروخي للمدينة هو الثالث في غضون ساعات، بعد أن استهدفت مخيم "الحمة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية، بصاروخين باليستيين صباح اليوم.

وخلف القصف الحوثي للمخيم، الذي يأوي آلاف النازحين، عدداً من الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وتواصل الميليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المناطق المأهولة بالسكان كنوع من العقاب الجماعي الذي تشنه على المواطنين.

 

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اليمن.. قصف صاروخي حوثي يستهدف مخيما للنازحين في مأرب

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اليمن.. أول تعليق من المجلس الانتقالي بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي

اليمن مليشيا الحوثي صاروخ باليستي قصف صاروخي مأرب اليمنية

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