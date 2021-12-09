وزير قطاع الأعمال: دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير أعادها للحياة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تمتلك العديد من الشركات الكبري على رأسها حسن علام ومختار إبراهيم والتي تتميز بالعديد من التخصصات في مشروعات المقاولات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إعادة هيكلة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ودمجها بقيادة المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة وتسوية الديون مع البنوك ساهم في إعادة الشركات للعمل من جديد.

وتابع توفيق، أن نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي والطرق ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء كبيرة للغاية، لافتا إلى أن شركة حسن علام حصلت على مشروعات تنموية في العراق بسبب تميزها في المشروعات المسندة إليها.

