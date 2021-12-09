ناعيا هاني رسلان.. مصطفى بكرى: دافع عن حقوق مصر في مياه النيل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الموت غيب يوم السبت الماضي الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، معلقا أنه رحل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هانى رسلان ولد بمحافظة قنا، مشيرا إلى أنه “ربطتنى علاقة صداقة معه وجاء من قنا إلى القاهرة وعمل في صحيفة الأهرام”.

وتابع مصطفى بكري، أن الدكتور هاني رسلان، دافع عن العلاقة المصرية السودانية و دافع عن حقوق مصر في مياه النيل.

أقامت أسرة الراحل الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العزاء بمسجد الشرطة بالدراسة.

عدد كبير من الصحفيين والمسؤولين.

شارك فى العزاء من الإعلاميين مصطفى بكرى ومحمود بكرى وعدد كبير من الصحفيين والمسؤولين.