وزير قطاع الأعمال يعلن موعد افتتاح المرحلة الثانية من تطوير «الميريلاند»

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن افتتاح المرحلة الثانية من تطوير حديقة الميريلاند خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم بدء التشغيل التجريبي للنافورة الراقصة ومنطقة المطاعم، لافتا إلى أن هذا المشروع بدأ العمل فيه منذ 4 سنوات ونسابق الزمن للانتهاء منه في أقرب وقت.



وتابع هشام توفيق، شركة مصر الجديدة الإسكان والتعمير تبحث أيضا مع مطورين عقاريين الدخول في شراكة على مساحة 1700 فدان من أراضيها ، لافتا إلى أن 19 ديسمبر سيتم طرح فتح مظاريف 3 شركات تقدمت لمناقصة تطوير 1700 فدان فى هليوبارك.

