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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني:إنشاء المجمعات الصناعية تجربة وطنية رائدة لتعزيز المنتج الصناعي محليًا وتصديره للخارج

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التجربة المصرية في مجال إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات تجربة رائدة عربيًا واقليميًا وتساعد على تعزيز المنتج الصناعي المصري داخل وخارج مصر.

ولفت الكمار في بيان له اليوم، إلى زيارة وفد رسمي ليبي ولقائه وزيرة الصناعة د. نيفين جامع، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، للإطلاع على التجربة المصرية، في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية وإقامة المجمعات الصناعية وتوفير المرافق لها، وباعتبارها أماكن مناسبة وعملاقة لمختلف المستثمرين والصناع لتعزيز المنتج المحلي المصري.

وأوضح عضو صناعة النواب، على أهمية الهدف الاستراتيجي الموضوع أمام الحكومة المصرية بزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى نحو 100 مليار دولار، والدولة المصرية قادرة على تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية وتعزيز "منتج" صنع في مصر، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج والأسواق العربية والأفريقية.

واختتم مدحت الكمار، بأن الاقتصاد المصري، صناعيًا وزراعيًا وفي مجال الخدمات خطى خطوات كبيرة، خلال السنوات الماضية بفضل إصلاحات كثيرة تبنتها الدولة المصرية ودفعت به للأمام، حتى استطاع تفادي جائحة كورونا طوال عامين دون حدوث أي أزمة اقتصادية بالبلد.

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