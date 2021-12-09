متحدث الصحة: إرسال 370 ألف رسالة للمتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الهدف الأساسي من الحصول على لقاح كوورنا، رفع مستوى المناعية عند متلقي اللقاح، مضيفًا أن بعض المواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، وتخلفوا عن الحصول على الجرعة الثانية منذ فترة زمنية طويلة، وهذا يشكل مشكلة صحية لهم، لأن هذا يعني أن الجهاز المناعي المقاوم للفيروس لم يكتمل بنائه.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن وزارة الصحة فتحت البابا أمام التخلفين عن الحصول على الجرعة الثانية في الغد، لمن تخلف عن الحصو ل على الجرعة الثانية، واليوم تم إرسال 370 ألف رسالة للمتخلفين عن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.

ولفت إلى أن متحور "أومكيرون" حتى هذه اللحظة لم يتم رصده في مصر، مضيفًا ان اللقاحات الموجودة في مصر قادرة على مواجهة المتحور الجديد بشكل فعال، وهذا بشهادة منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن أرقام إصابات كورونا تتراوح ما بين الصعود والنزول، ولم نتخطى ذروة الموجة الرابعة حتى الآن، وهذا لن يحدث إلا عند ثبات الإصابات بالفيروس لمدة أسبوع متواصل.