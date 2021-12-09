عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي للرئيس : جزاك الله عن ذوي الهمم كل خير.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

ثمن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، احتفالية "قادرون باختلاف "لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه  "لعلهم يفقهون"  على  دي إم سي، : الرئيس بدل ما ينزلهم يتصوروا معاه في مكانه قال أنا أطلع لكم علشان أخذ البركة، مضيفًا :حالة الاهتمام والتلطف مع أصحاب الهمم وأنه يحتفل بهم وصلنا إحساس إن أي حد عنده مستوى إعاقة مستند بظهره على رئيس الجمهورية بنفسه والرسالة وصلت يا رئيس جزاك الله عنهم كل الخير.

وأضاف: أي تنمر بأي منهم لن يوجه المتنمر هذا الشخص ولكنك ستواجه الدولة بالكامل، هذه النظرة لذوي الاحتياجات الخاصة والاحترام لهم ومكانتهم ودمجهم في المجتمع قام به الرئيس ،

وأكمل : مفيش واحد عنده قلب إلا وبكى من شدة التأثر الصادق في هذه الاحتفالية، شايفين في عينه الصدق اللي بيعمله مش تمثيل ولا ادعاء فهو صادق ومؤتمن ونحسبه من الصالحين وربنا يحشرنا معه في الجنة.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء، وهذا ليس عيبًا.

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده حنين إلى الكعبة التي بناها جداه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لذلك جبر الله خاطره بتحويل القبلة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة.

وتابع: ويقال أن آدم ظل يبكى حنينًا إلى الجنة وطنه، وكذلك نوح -عليه السلام-، كان يبكي حنينًا إلى وطنه الذى غرق، مشيرًا إلى أن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين ولا ينفصل عن الإيمان.

وكان في حلقة سابقة، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه بالنسبة للجماعات السلفية، بخصوص المصافحة، قائلا: هاتوا حديث نبوى عن رسول الله -صلى الله ليه وسلم- يقول لا تصافحوا النساء.

وأفاد بأن ترك النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- لشيء ليس معناه المنع أو التحريم، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يركب سفينة، فهل هذا معناه أن السفن حرام، إذا كنا بنقول هذه الأمثلة عشان الناس إللى بتقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك يبقى لا يفعل، النبي -صلى الله عليه وسلم-  قال لا أصافح النساء، فلماذا لم يقل لا تصافحوا، فالاكتفاء بالتحرير لا يكون بلا أصافح النساء".

 

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية قادرون باختلاف الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الوطن

ترشيحاتنا

تامر أمين يعرض مشاجرة عنيفة بين فريقي سموحة وسبورتنج

جامع: إنشاء 13 مجمعا صناعيا أغلبها في محافظات الصعيد.. فيديو

بث مباشر| ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي لأول مرة في لقاء خاص مع منى الشاذلي

خالد الجندي للرئيس : جزاك الله عن ذوي الهمم كل خير.. فيديو

تحرك عاجل من روسيا لمكافحة أوميكرون في جنوب إفريقيا

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

لحظة هروب على العريض ذراع الغنوشي من حريق مقر النهضة في تونس|فيديو

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

صدمه لـ الزمالك.. سموحة يحدد ثمن الاستغناء عن خدمات حسين فيصل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ