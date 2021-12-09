خالد الجندي للرئيس : جزاك الله عن ذوي الهمم كل خير.. فيديو

ثمن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، احتفالية "قادرون باختلاف "لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" على دي إم سي، : الرئيس بدل ما ينزلهم يتصوروا معاه في مكانه قال أنا أطلع لكم علشان أخذ البركة، مضيفًا :حالة الاهتمام والتلطف مع أصحاب الهمم وأنه يحتفل بهم وصلنا إحساس إن أي حد عنده مستوى إعاقة مستند بظهره على رئيس الجمهورية بنفسه والرسالة وصلت يا رئيس جزاك الله عنهم كل الخير.

وأضاف: أي تنمر بأي منهم لن يوجه المتنمر هذا الشخص ولكنك ستواجه الدولة بالكامل، هذه النظرة لذوي الاحتياجات الخاصة والاحترام لهم ومكانتهم ودمجهم في المجتمع قام به الرئيس ،

وأكمل : مفيش واحد عنده قلب إلا وبكى من شدة التأثر الصادق في هذه الاحتفالية، شايفين في عينه الصدق اللي بيعمله مش تمثيل ولا ادعاء فهو صادق ومؤتمن ونحسبه من الصالحين وربنا يحشرنا معه في الجنة.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء، وهذا ليس عيبًا.

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده حنين إلى الكعبة التي بناها جداه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لذلك جبر الله خاطره بتحويل القبلة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة.

وتابع: ويقال أن آدم ظل يبكى حنينًا إلى الجنة وطنه، وكذلك نوح -عليه السلام-، كان يبكي حنينًا إلى وطنه الذى غرق، مشيرًا إلى أن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين ولا ينفصل عن الإيمان.

وكان في حلقة سابقة، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه بالنسبة للجماعات السلفية، بخصوص المصافحة، قائلا: هاتوا حديث نبوى عن رسول الله -صلى الله ليه وسلم- يقول لا تصافحوا النساء.

وأفاد بأن ترك النبى محمد -صلى الله عليه وسلم- لشيء ليس معناه المنع أو التحريم، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يركب سفينة، فهل هذا معناه أن السفن حرام، إذا كنا بنقول هذه الأمثلة عشان الناس إللى بتقول النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك يبقى لا يفعل، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لا أصافح النساء، فلماذا لم يقل لا تصافحوا، فالاكتفاء بالتحرير لا يكون بلا أصافح النساء".