غرفة شركات السياحة السعودية :التسجيل للحج والعمرة متاح بعد إصدار الضوابط المصرية

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أنظمة العمل الالكترونية داخل السعودية أصبحت جاهزة لإدخال بيانات المصريين سواء من الشركات او الأفراد الذين يرغبون في العمر، ويتوقف الأمر الآن على إصدار الضوابط المصرية، لتنظيم رحلات العمرة من قبل وزارة السياحة المصرية.



وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس أن تكاليف الاجراءات الاحترازية في السفر والانتقالات والتغذية تشكل عبء شديد على أسعار الحج والعمر الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركات السياحة من خلال خبرتها ستعمل على التخفيف من هذه الاجراءات على الأسعار.



ولفت إلى أن السعودية اعتمدت أربع أنواع من اللقاح للدخول إلى أرض المملكة، وفي حال الحصول على لقاحي سينو فارم، وسينوفاك، سيتم حجزه المعتمر حجر صحي لمدة 3 أيام، لحين التأكد من عدم معاناته من أي مشاكل.



وأشار إلى أن شركات السياحة في مصر تتنافس فيما بينها لصالح المستهلك، مشيرًا إلى أن الضوابط التي تصدر من قبل وزارة السياحة من شانها أن تتيح وتزيد المنافسة بين الشركات الفترة المقبلة..





