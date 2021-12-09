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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة: الأبراج الترابية عنيدة وتعاني من التردد والشك

صدى البلد

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج وأوراق التاروت، إن الأبراج الترابية مثل الجدي والطور والعذراء  في حاجة للاستعداد لعام 2022 ، من خلال العمل على زيادة الطاقة، لأن طاقتهم مستنزفة جدًا، وهذا الأمر ممكن من خلال إجراء بعض تمارين التنفس الشائعة.
وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة ، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن أصحاب الأبراج الترابية، عليهم أن يمارسوا الرياضة في مكان مفتوح، بعيدًا عن صالات الجيم وخلافه، مشيرة إلى ضرورة ممارسة كل أنواع الرياضيات التي تساعد على فتح منطقة الصدر، لشحن الطاقة. 
ولفتت إلى أن الابراج الترابية من الأبراج العنيدة التي تعاني من التردد والشك، ولهذا  عليهم ان يقوموا بإخراج كل أفكارهم  وانفعالاتهم على ورق، وبعد ذلك حرقه، لانهم لا يستطيعوا أن يشاركوا حالتهم الصحية مع أحد.

أصحاب هذه الابراج الالتزام في أداء الصلاة في الموعد المحدد

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج وأوراق التاروت، إن أصحاب الأبراج الترابية عليهما أن يحذروا  الفترة المقبلة من منطقة المعدة والبنكرياس والطحال، لأنهم قد يعانوا من مشاكل صحية في هذه المناطق.
وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميان رنا عرفة ، وممدوح الشناوي، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس أن الأبراج  المائية  مثل الحوت والسرطان والعقرب،  في حاجة لاعداد نظام غذائي صحي، لأنهم لا يحبوا أي قيود، وهناك ضرورة لإعداد جلسات طاقة، لكي يتم اخراج المشاعر، وعليهم أن يلتزموا بالصلاة في مواعيدها.
وتابعت أن الابراج الهوائية مثل الميزان والدلو والجوزاء، طاقتهم تعتمد على الأفكار الجديدة، وفي حاجة من وقت للآخر لتجديد الطاقة، ولهذا عليهم أن يحافظوا على طاقتهم في الأماكن العامة عند الخروج إلى المول من خلال قبض اليد او من خلال تربيع اليدين. 

صالات الجيم الفترة المقبلة نظام غذائى خبيرة الطاقة الأبراج

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