احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.. أبرز ضبطيات هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية

نظمت هيئة الرقابة الإدارية اليوم ندوة تثقيفية للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتحدث خلال الندوة الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والذى أكد أن الدولة مستمرة في مكافحة الفساد على جميع المستويات، وذلك بالتوازي أيضا مع التوعية بمخاطره على الدولة المصرية.

ويستعرض “صدى البلد” بعض ضبطيات هيئة الرقابة الإدارية لمحاربة الفساد خلال الفترة الماضية :

القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين في قضية رشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس جامعة دمنهور وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، بلغت قيمتها ٤ مليون جنيه، مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.



ضبط مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة

كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين، في قضية فساد مالي بقيمة اثنين مليون جنيه

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على مدير الإدارة الهندسية بمديرية الصحة بالبحيرة وآخرين، بتهمة تقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، بلغت ٢ مليون جنيه من بعض الموردين المتعاملين مع المديرية.

تشكيل عصابي انتحل صفة موظفين ببعض البنوك

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص ، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بدعوي تحديثها ،الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم ، وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم في توقيت متزامن بمنطقتي بولاق الدكرور و فيصل بمحافظة الجيزة ، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

واهابت هيئة الرقابة الإدارية بالمواطنين عدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



القبض على رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات

القت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإحدي المحافظات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لحصوله علي مبلغ ٣ مليون جنيه علي سبيل الرشوة من إحدي شركات القطاع الخاص مقابل إستغلال سلطات وظيفته في إسناد واستلام أعمال بالمحافظة.

ندوة هيئة الرقابة الإدارية

ومن ناحيه اخرى قال الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمته بالندوة: "نجتمع اليوم للاحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد بهدف رفع الوعى بمُشكلة الفساد والتأكيد على عزم القيادة السياسية الصادق للتصدى لتلك المُشكلة وإطلاق كافة قُدرات المُجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكاله مما سينعكس أثرهُ على الإرتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وصون حق الإنسان فى حياة كريمة ، ومن هذا المُنطلق كان تنفيذ ندوة اليوم تحت عنوان " تطوير سياسات مُكافحة الفساد بإستخدام آليات الوقاية والمنع ".

واصاف "لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال باليوم العالمى لمُكافحة الفساد لعام 2021 تحت شعار" احفظوا حقوقكم ... إضطلعوا بأدواركم ... وقولوا لا للفساد “ ... بهدف تسليط الضوء على ضروة قيام الجميع من دِول مسؤولين حكوميين وموظفين مدنيين وأعضاء جهات إنفاذ القانون ومُمثلى وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمُجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب فى التصدى للفساد”.

واكد الوزير : “أن الفساد ظاهرة إجتماعية وسياسية وإقتصادية تُؤثر سلباً على التنمية المُستدامة وحقوق الإنسان، فقد أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والتى حققت العديد من النجاحات في شتى المجالات التى تمُس المواطن بصورة مباشرة، كما وجه سيادته بنشر النتائج التفصيلية على الرأى العام والمُنظمات الدولية بهدف التفاعل البناء وتبادل الخبرات فى هذا المجال”.

واضاف انه فى هذا الإطار استعرض لكم وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتي تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية:

فبناءً على تكليف رئيس الجمهورية، ساهمت هيئة الرقابة الإدارية في متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهي أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن ، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات التى تُراعى محدودى الدخل وتدعم منظومة العدالة الإجتماعية، كما تم تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد ومنحها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى وإعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال، فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.

كما تم تنفيذ نموذج مُحاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى نُفذ بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة بالتنسيق والإشراف الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة،

وأخيراً ومن مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى لمنعه ومكافحته، والذي توج باستضافة مصر ورئاستها للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال الفترة من 13-17 ديسمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ ، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال منع ومُكافحة الفساد.

إن الدول لا تتقدم إلا إذا آمنت بإمكانيات المُستقبل وسارعت لتطوير وتحسين ظروف الواقع، من خلال دراسة الماضي والتعلم من تجاربه وفهم الواقع وتغييره نحو الأفضل، والتخطيط الجيد للمُستقبل الأمر الذى يتطلب منا جميعاً الصبر والمُثابرة والترابط والإيمان بأننا نستطيع أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات مهما كانت التحديات، من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا.