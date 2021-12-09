وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم السلع التموينية والخبز..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم من أهم وسائل العدالة والحماية الإجتماعية، مؤكدا أنه لا يزال هناك دعم في مجال الطاقة للفئات الأكثر احتياجا

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه تم زيادة الدعم النقدي من خلال برامج الحماية الإجتماعية.

وتابع علي المصيلحي، أن حجم الدعم المقدم للخبز 51 مليار جنيه، وأيضا هناك دعم كبير بقيمة 36 مليار جنيه سلع تموينية بإجمالي يصل إلى 87 مليار جنيه .

زيادة كفاءة الدعم وفاعليته

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هدفنا زيادة كفاءة الدعم وفاعليته، مؤكدا أنه سيساهم في تقديم خدمة جيدة للجمهور .