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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة لينا فيرتمولر أول مخرجة ترشحت للأوسكار

صدى البلد

توفيت المخرجة لينا فيرتمولر،، عن عمر يناهز 93 عاما، والتي تعرف بلقب ”ملكة الكوميديا الإيطالية“ وأول مخرجة رشحت لجوائز الأوسكار، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيطالية.

وكانت هذه المرأة، ذات الشخصية القوية وروح الدعابة اللاذعة، والتي بدأت مسيرتها كمساعدة للمخرج فيديريكو فيليني في فيلمه ”ثمانية ونصف“، من النساء القليلات مع ليليانا كافاني اللواتي فرضن حضورهن في السينما الإيطالية خلال ستينيات القرن العشرين وسبعينياته.


واكتسبت فيرتمولر المولودة في روما، في 14 آغسطس 1928، شهرتها العالمية بفضل فيلم ”ميمي ميتالورجيكو فيريتو نولانوريه“ (1972)، الذي يسخر من المافيا والأعراف الصقلية.

وتابعت لينا فيرتمولر بالنمط السينمائي نفسه من خلال فيلم ”داموريه إيه داناركيا“ السياسي الذي تدور أحداثه في إيطاليا خلال مرحلة صعود الفاشية.

ونال جانكاردو جانيني عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل في مهرجان كان عام 1973.

وفي العام 1974، أخرجت أحد أشهر أفلامها ”ترافولتي دا أون إنسوليتو دستينو نيلاتزورو ماريه داغوستو“ من بطولة جانكاردو جانيني أيضا، وهو كوميديا ساخرة تجمع بين حرب الجنسين والصراع الطبقي.

وأعيد إنتاج الفيلم عام 2002 من خلال فيلم ”دريفتينغ“ للمخرج غاي ريتشي مع مادونا التي أدت دور البطولة إلى جانب أدريانو جانيني، نجل جانكارلو نفسه.

باسكوالينو سيتيبيليتزيه:

ورشح فيلمها ”باسكوالينو سيتيبيليتزيه“ (بالإنكليزية ”سفن بيوتيز“) عام 1977 لجوائز الأوسكار في أربع فئات، وجعلها أول امرأة ترشح لأوسكار أفضل إخراج.

لينا فيرتمولر المخرجة لينا فيرتمولر ملكة الكوميديا الإيطالية“ رشحت لجوائز الأوسكار وسائل إعلام إيطالية

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