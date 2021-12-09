جابر الخواطر.. خالد ميري: الرئيس يتعامل مع ذوي الهمم بإنسانية.. فيديو

قال الإعلامي خالد ميري، إن اليوم لدينا كلمة سر جديدة ومختلفة، وهي الإنسانية التي تعني الرحمة والعطف وجبر الخواطر، مشيرا إلى أن الفنان محمد منير حينما غنى قال «لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك، لا يهمني لونك، ولا ولادك ومكانك، يهمني الانسان ولو ما لوش عنوان».

وتابع خالد ميري خلال تقديم برنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي الإنسان جبر بخاطر ذوي الهمم وأثبت لهم أنه أباهم وهؤلا الشباب والأطفال لا يعرفون التملق أو النفاق وكانت فرحتهم من القلب خلال احتفالية قادرون باختلاف، مردفا رأينا كيف استجاب الرئيس لـ بسملة التي ركبت الطائرة الحربية وأحمد طارق الذي لعب في النادي الأهلي كالأبطال.

تنشئ لهم الطرق

وأردف خالد ميري، أن رؤية 2030 تعطي ذوي الهمم حقوقهم وتحافظ عليها في مختلف الاتجاهات وتنشئ لهم الطرق، والخدمات وخصصت لهم صندوقا لمساعدتهم لأنهم أبناؤنا الذين خصصت لهم الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة 18 مليون معاق يستفيدون منها.