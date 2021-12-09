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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المتسابقون من الإمارات وليبيا والعراق يشاركون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد صلاح الدين وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، مساء اليوم الخميس، المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف، وتبدأ فعالياتها يوم السبت المقبل، بأحد فنادق القاهرة.

المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم

حيث وصل المتسابق عبد الحميد عبد الله عمر من دولة ليبيا، المتسابق حسان عبد الصمد محمود الزبيدي من دولة العراق للمشاركة في الفرع الأول، كما وصل المتسابق إبراهيم جاسم أحمد جاسم المنصوري من دولة الإمارات للمشاركة في فرع الأئمة ، للمشاركة في الفرع الأول.

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في أول زيارة لهما لجمهورية مصر العربية للمشاركة في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أشاد المتسابقان محمد طارق الأنصاري ومنهاج أحمد الأنصاري من دولة الهند بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم حيث أكد المتسابق محمد طارق الأنصاري أن المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها جمهورية مصر العربية فرصة ذهبية ، حيث سمعت عن مكانتها بين المسابقات العالمية للقرآن الكريم ، وأنها من أكثر المسابقات العالمية نظاما وتنسيقا وأهمية ، وتميزها وعراقتها نابع من أن مصر بلد القرآن الكريم، اهتمت بالقرآن وأهله فأشهر قراء العالم وأتقنهم للقرآن الكريم مصريون كالشيخ الحصري والشيخ المنشاوي. 


موجهًا الشكر لوزير الأوقاف ولوزارة الأوقاف المصرية على إتاحة فرصة المشاركة والحضور إلى أرض مصر المباركة ، وأشكر لهم حسن الاستقبال وحفاوة اللقاء ، وكم تمنيت هذه الزيارة منذ سنوات ، حين قرأت عن مصر وما حظيت به أرضها المباركة من بركات أنبياء الله، وكم كنت أتمنى أن أزور الأرض المباركة بسيناء العامرة المذكورة في القرآن وخاصة جبل الطور والوادي المبارك والبقعة المباركة ، ومنذ عاينت عيني جمال مصر أخذت على نفسي عهدًا أن أحدث أهل الهند عنها وعن ما حباها الله تبارك وتعالى به من طبيعة خلابة ساحرة وشعب كريم مضياف. 

كما أشار المتسابق منهاج أحمد الأنصاري إلى مدى السعادة التي غمرت قلبه حين أخبر بترشحه للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمصر، فعظمتها نابعة من عظمة مصر وقرائها، وأدعو جميع أصدقائي بالهند إلى حفظ القرآن الكريم ليشاركوا بهذه المسابقة العالمية، مؤكدًا أنه رأى من أول وهلة ما تتمتع به هذه المسابقة من حسن التنظيم، مشيدًا بحفاوة الاستقبال بما ينبئ عن اهتمام دولة مصر بأهل القرآن الكريم وأصالة شعب مصر العريق.

المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم القران الكريم وزيرالأوقاف حفاوة الاستقبال المسابقة العالمية جبل الطور

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