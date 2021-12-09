خبيرة تجميل: كريم بينكي مناسب لإزالة الخلايا الميتة ومضاد للأكسدة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن البشرة تتعرض إلى أكسدة مما يؤدي إلى تواجد خلايا ميتة في البشرة، والحل لتجديد خلايا البشرة هو استخدام كريم بينكي لتفتيح وترطيب البشرة ، مشيرة إلى أن كريم بينكي به مادة لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة وهو مضاد للأكسدة".

وأضافت "أبو السعود" خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن كريم بينكي يحتوى على التوت البري مضاد للأكسدة وفيتامين سي والشاي الأخضر ، وكريم بينكي مناسب لأصحاب البشرة الدهنية والبشرة الجافة، موضحة أن "كريم بينكي" يساعد على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، دون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض لأشعة الشمس.

وتابعت: "كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية" مشيرة إلى أن البشرة فى عمر مبكر تحتوى على الكولاجين والفيتامينات، وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة، ويحدث نقص فى المعادن والفيتامينات والكولاجين.

كريم بينكي يحارب الشيخوخة ومضاد للتجاعيد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي هو الحل السهل الممتنع، وسعره مناسب للغاية ومكوناته طبيعية 100%، مشيرة إلى أن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة الجافة، ويساهم في تقليل ظهور التجاعيد، ويحتوي على فيتامينات تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

وأضافت "أبو السعود" خلال لقائها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس ، أن كريم بينكي يعمل على إزالة الهالات وتوحيد لون البشرة، ويعمل كمضاد للشيخوخة والتجاعيد، ولهذا يفضل استخدامه في سن الـ 20، مشيرة الى أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي ، مشيرة إلى أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات..

