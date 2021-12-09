عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل: كريم بينكي مناسب لإزالة الخلايا الميتة ومضاد للأكسدة

صدى البلد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن البشرة تتعرض إلى أكسدة مما يؤدي إلى تواجد خلايا ميتة في البشرة، والحل لتجديد خلايا البشرة هو استخدام كريم بينكي لتفتيح وترطيب البشرة ، مشيرة إلى أن كريم بينكي به مادة لتقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة وهو مضاد للأكسدة".

وأضافت "أبو السعود" خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن كريم بينكي يحتوى على  التوت البري مضاد للأكسدة وفيتامين سي والشاي الأخضر ، وكريم  بينكي مناسب لأصحاب البشرة الدهنية والبشرة الجافة، موضحة أن "كريم بينكي" يساعد على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، دون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض لأشعة الشمس.

وتابعت: "كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية" مشيرة إلى أن البشرة فى عمر مبكر تحتوى على الكولاجين والفيتامينات، وبمرور العمر تظهر علامات التقدم فى السن والشيخوخة، ويحدث نقص فى المعادن والفيتامينات والكولاجين.

كريم بينكي يحارب الشيخوخة ومضاد للتجاعيد

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي هو الحل السهل الممتنع، وسعره مناسب للغاية ومكوناته طبيعية 100%، مشيرة إلى أن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة الجافة، ويساهم في تقليل ظهور التجاعيد، ويحتوي على فيتامينات تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

وأضافت "أبو السعود" خلال لقائها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس ، أن كريم بينكي يعمل على إزالة الهالات وتوحيد لون البشرة، ويعمل كمضاد للشيخوخة والتجاعيد، ولهذا يفضل استخدامه في سن الـ 20، مشيرة الى أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي ، مشيرة إلى أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات..
 

تقشير البشرة صدى البلد فيتامين سي حب الشباب خبيرة تجميل

ترشيحاتنا

محمد رمضان يظهر على تليفزيون العراق بالشيشة.. فيديو

السعودية .. حساب المواطن يكشف تفاصيل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر

دولة أوروبية تدفع ألف يورو لكل مهاجر للعودة إلى بلده الأصلي

السعودية|رابح صقر يعلن خضوعه لعملية قسطرة ثانية في القلب

كيف يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر نظيره الأردني؟.. فيديو يوضح

كان محمد.. سر تغيير الفنان عاصي الحلاني لاسمه.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

تحذير عاجل من الصحة بشأن حقنة البرد.. تسبب اختلال وظائف الكبد

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات فيروس كورونا

9 لاعبين خارج الأحمر.."نار" الأمم الإفريقية تحرق حلم الأهلي في مونديال الأندية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ