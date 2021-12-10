وزير التموين: لدينا 20 ألف مخبز و33 ألف بدال تمويني و6500 جمعيتي.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك العديد من الجهات الرقابية ، مؤكدا أن وظيفتها الأساسية انها ستعمل على ضبط الأسواق.



وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه لدينا 20 ألف مخبز، و33 الف بدال تمويني، و6500 جمعيتي.

وتابع علي المصيلحي، أن حجم الدعم المقدم للخبز 51 مليار جنيه، وأيضا هناك دعم كبير بقيمة 36 مليار جنيه سلع تموينية بإجمالي يصل إلى 87 مليار جنيه .

زيادة كفاءة الدعم وفاعليته

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هدفنا زيادة كفاءة الدعم وفاعليته، مؤكدا أنه سيساهم في تقديم خدمة جيدة للجمهور .





