وزير التموين يكشف حقيقة إضافة المواليد على البطاقات التموينية.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا بد من المحافظة على السعر العادل للسلعة ، مؤكدا أن ذلك سيساهم في إستمرار توافر السلع.

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هناك استحالة لوجود أخطاء في بيانات بطاقات التموين، مشيرا إلى أن بيانات المواطنين تتم بعناية.

وتابع علي المصيلحي، أنه لا يوجد إضافة مواليد على البطاقات التموينية في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا القرار بسبب جائحة كورونا.

ترابط قواعد البيانات

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الرئيس السيسي وجه بترابط قواعد البيانات في كل الجهات.



