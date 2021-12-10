خبير سياحي يكشف سر استثمار مجمع التحرير بـ3,5 مليار دولار

قال مجدى صادق الخبير السياحى، إن تطوير واستثمار مجمع التحرير بـ3,5 مليار دولار، يعد فكر جديد وعظيم ، كون هذه الأموال ستضخ في الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على استثمار لأصول الدولة غير المستغلة الاستغلال الأمثل.

وأضاف مجدي صادق خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى المصرية، أن مجمع التحرير بنى في عهد الملك فاروق على مساحة 28 ألف متر، وتابع:"والدولة اشترط على التحالف الأمريكي الذى فاز بتطوير مجمع التحرير أن لا يغير الهوية البصرية للمجمع".

ولفت مجدي صادق، إلى أن التحالف فاز بحق انتفاع لمدة 45 عام، وذلك لا يعد بيع للمبنى، كما يعتقد البعض كونه ملكيته للدولة، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الاستثمارات متواجد في الكثير من الدول الكبرى.