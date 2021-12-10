يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، الجمعة، على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعد تراجعها أمس بنحو 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021

وسجلت أسعار الذهب اليوم، عيار 21 سعر 781 جنيها للجرام، وعيار 18 سعر 670 جنيها للجرام، ما يعني أن الذهب في المتوسط عيار الـ21 يكون بين 781 جنيها و779 جنيها.

وأوضح عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة أن الاقتصاديات الحرة بدأت تعود إلى طبيعتها وأعلن البنك الفيدرالي الأمريكي أن الصادرات تجاوزت 223 مليون دولار.

وقال راضي إن الفترة الحالية هي فترة جني الأرباح للمستثمرين الذين قاموا بشراء أسهم في البورصات، وهذا يعدل وضع الذهب ويتسبب في عودته إلى الوضع الطبيعي، متوقعا انخفاض الذهب في الفترة القادمة، موضحا أن حركة البيع والشراء تراجعت بنسبة 75% مقارنة بالفترات السابقة وهذه النسبة كبيرة جدا في الفترة الحالية.

وأضاف عادل راضي أن الإقبال الأكثر على الذهب عيار 18 لأنه يتم إصدار تصميمات كثيرة من هذا العيار لسهولة تشكيله، مشيرا إلى أن الشبكات في السابق كانت تزن 150 جراما للشبكة في قبلي و100 جرام للشبكة في بحري، ولكن الآن الأوزان تضاءلت ولا تتجاوز الـ 25 جراما.