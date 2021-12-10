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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد 23 مليون جنيه لخطة رصف شوارع سمالوط بالمنيا

بدء رصف شوارع حي
بدء رصف شوارع حي غرب مطاي

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المنيا برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز أعمال تهيئة طريق شارع التجاره بحي جنوب المدينة لرصفة .

كما تابع أعمال توصيل الصرف الصحي بشارع الرحمة قبل بدء أعمال الرصف للطريق تنفيذا لتوجيهات المحافط اللواء اسامه القاضي.

وقال رئيس المركز أنه جاري العمل بتهيئة شوارع حي جنوب المدينة وشارع الثورة الرئيسي بالمدينة وذلك للبدء في رصف الطرق حسب الخطة السنوية للعام المالي الحالي .


وفي سياق متصل أوضح قال أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حالياً بالمركز حيث تعد أكبر خطة رصف فى تاريخ المركز  حيث تم إعتماد ما يقارب من 23 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز  لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بالقرى والمراكز  وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات.

وأكد رئيس المركز على المتابعه المستمرة  لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة القرى والمركز ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.

 

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