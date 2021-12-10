أخبار التوك شو..مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد..وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من القضايا الهامة والأخبار العاجلة التي تهم أكبر قدر من القراء، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

مهما كان منصبهم.. بكري: ضربات الرقابة الإدارية لا تتوقف ضد الفساد.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أكد أننا مستمرون في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفساد انتشر في فترات الفوضى “والرشوة كانت بتتاخد عيني عينك وكأن هناك استهتارا بالدولة المصرية في أوقات معينة”.

وزير التموين : 87 مليار جنيه للدعم المقدم للسلع التموينية والخبز..فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدعم من أهم وسائل العدالة والحماية الإجتماعية، مؤكدا أنه لا يزال هناك دعم في مجال الطاقة للفئات الأكثر احتياجا

وأضاف علي المصيلحي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه تم زيادة الدعم النقدي من خلال برامج الحماية الإجتماعية.



تعليق مؤلم من ياسمين عبد العزيز على مغازلة زوجها لها بـ وحش الكون.. فيديو

علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على مغازلة زوجها له بشكل مستمر والنداء عليها بـ وحش الكون.

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " أحمد ظل يقول وحش الكوم وحش الكون لحد ما كنت هسيب الكون ".

شركات السياحة :التسجيل للحج والعمرة متاح بعد إصدار الضوابط المصرية

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن أنظمة العمل الالكترونية داخل السعودية أصبحت جاهزة لإدخال بيانات المصريين سواء من الشركات او الأفراد الذين يرغبون في العمر، ويتوقف الأمر الآن على إصدار الضوابط المصرية، لتنظيم رحلات العمرة من قبل وزارة السياحة المصرية.

وتابع "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس أن تكاليف الاجراءات الاحترازية في السفر والانتقالات والتغذية تشكل عبء شديد على أسعار الحج والعمر الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركات السياحة من خلال خبرتها ستعمل على التخفيف من هذه الاجراءات على الأسعار.

زي شيماء.. هاني شاكر: أغاني كثيرة معمولة تحت السلم.. وإجراء قريب لفلترة المهرجانات

رد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تساؤل :" تصريحات مخاطبة النقابة لـ اليوتيوب حاجة تضحك لإن إدارة اليوتيوب مستحيل تمنع أغاني المهرجانات اللي بتعمل فلوس بالملايين»".

وقال هاني شاكر في حواره في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" النقابة لا تخاطب اليوتيوب وهناك تنسيق بيننا وبين جهات في الدولة مثل وزارة الاتصالات من أجل مخاطبة اليوتيوب لمنع اغاني المهرجانات الخارجة ".

وزيرة التجارة والصناعة: سعيدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخدمة الشباب..فيديو

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الدولة والحكومة تعمل على رفع النمو الإقتصادي، مؤكدة أننا أنشأنا 13 مجمعا صناعيا أغلبها في محافظات الصعيد.

وأضافت نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه طرحنا هذه المجمعات، وهي جاهزة وبتراخيصها ومجهزة على أعلى مستوى، وملحق بها جميع الخدمات.

التنمية المحلية: غلق 12 ألف محل مخالف للإجراءات الاحترازية خلال أخر شهرين

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم إغلاق 12 ألف محل مخالف غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية خلال آخر شهرين.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"هدفنا من هذه القرارات هي عودة الانضباط والحرص علي صحة المواطنين".

أحمد مجدي : محمد صلاح مواقفه فاقت شيوخا محترمين..فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن النجم المصري محمد صلاح، فوجئ بانتقادات كبيرة بعد تصريحاته عن الخمور، مؤكدا أن صلاح قال بأنه لا يحبها ولا يقوم بشربها لأنه مسلم".

وأضاف أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن صلاح هوجم من البعض لأنهم كانوا يرون أنه كان لا بد أن يقول أن “الخمر حرام”.

عاصي الحلاني يكشف مفاجأة عن اسمه الحقيقي.. فيديو

حل النجم اللبناني عاصي الحلاني، ضيفا غلى الإعلامية "وفاء الكيلاني" في برنامج "السيرة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال النجم اللبناني عاصي الحلاني،: "اسم محمد بالنسبة لي لم أنزعه من داخلي، وهذا الاسم عايش معي بكل حياتي خاصة بيني وبين عائلتي".

أساطير الزمن الجميل..عبد الباسط حمودة يروي ذكرياته مع محمود المليجي

حل المطرب عبد الباسط حمودة، ضيفا علي أمير كرارة مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة " “أون”، للحديث عن بداياته الفنية.

وقال عبد الباسط خلال حواره ببرنامج "سهرانين"،:" عملت كمداح في صغري مع والدي، مؤكدا قمت بالغناء في الأفراح منذ أن كنت في الثامنة من عمري".