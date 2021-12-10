مش بنقول غنوا أم كلثوم وعبد الوهاب..هاني شاكر : مينفعش المهرجانات تعكس الفن المصري

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لا يصح أن تكون المهرجانات هي الصورة التي تدل على الفن المصري .



وأضاف هاني شاكر في حواره في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" الأساتذة في لجنة النقابة الذين يختبرون شباب المهرجانات يرغبون في التعرف على تواجد موهبة الغناء لدى هؤلاء الشباب أم لا ".

وتابع هاني شاكر :" إحنا مش بنقول لـ شباب المهرجانات غنوا ام كلثوم وعبد الوهاب ولكنهم بيقولوا انت بتعرف تغني او تسمع النوتة وتقولها بصوتك ولا لأ ".

وتابع هاني شاكر :" طالبنا الدولة بضرورة إنتاج أغاني وافلام ومسلسلات من أجل الحفاظ على ريادة الفن المصري ".



وفي سياق آخر قال هاني شاكر :" لم أقصد الفنان محمد منير عندما صرحت بأن الفنان مينفعش يعمل إعلان ويكون في تلك الحالة فقير فنيا "، مضيفا:" أنا لو جالي إعلان كويس هقبله".