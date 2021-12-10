مبروك عطية: ما حدث مع محمد صلاح أمور تلكيك وأقولهم الدنيا واسعة بلاش تضيقوها

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إن شرب الخمر حرام شرعا، مضيفًا : النبي سمى الحرام بالقاذورات ، لا نزكي محمد صلاح ولاغيره ، ما حدث مع محمد صلاح أمور تلكيك وأقولهم الدنيا واسعة بلاش تضيقوها".

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" : القرآن عبر عن الحلال بغير كلمة حلال، والدنيا واسعة بلاش تضيقوها مضيفا هل سأله الإعلامي عمرو أديب عن رأي الشريعة في الخمر ، لماذا تصطادون.

وتابع: كل خبيث حرام وكل طيب حلال ، ربنا هل سيحاسب صلاح إن لم يقل أنها حرام ، والقرآن قال اجتنبوه وهذا يحاسبنا عليه الله عز وجل كما أن اللقاء كان رياضيًا وليس لقاء دينيًا.

وأشار مبروك عطية إلى أن رد محمد صلاح حول عدم تناول الخمر كان طبيعيا وربنا اللي يحاسب وليس البشر.