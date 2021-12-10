موسيماني بعد زيارته لقطاع ناشئي الأهلي: أرغب في تطوير كل شيء من أجل مستقبل أفضل

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي على زيارته لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، موضحا أنه سعيد بما رأه خلال الزيارة.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "سعيد بتواجد هنا، وأرغب في تطوير كل شيء من أجل مستقبل أفضل بما في ذلك قطاع الناشئين".

وتابع: "عملي أن أتواجد في قطاع الناشئين، وعندما وقعت عقدي مع الأهلي كان الهدف أن أتواجد في النادي، وقطاع الناشئين جزء من عملي وأنا الآن أحصل على فرصة جيدة للتواجد هنا و سأتواجد مرة أخرى".

وأضاف: "إمكانات قطاع الناشئين في الأهلي جيدة، وأنا سعيد بما شاهدته، ومن الجيد أن نمتلك ملعب جيد كهذا".

واختتم قائلًا: "لقد أتيت لهنا في فترة إجازتي، وأنا أستمتع بالوجود هنا أثناء الإجازة".