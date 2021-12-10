عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني بعد زيارته لقطاع ناشئي الأهلي: أرغب في تطوير كل شيء من أجل مستقبل أفضل

صدى البلد

علق بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي على زيارته لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، موضحا أنه سعيد بما رأه خلال الزيارة.

وقال موسيماني في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "سعيد بتواجد هنا، وأرغب في تطوير كل شيء من أجل مستقبل أفضل بما في ذلك قطاع الناشئين".

وتابع: "عملي أن أتواجد في قطاع الناشئين، وعندما وقعت عقدي مع الأهلي كان الهدف أن أتواجد في النادي، وقطاع الناشئين جزء من عملي وأنا الآن أحصل على فرصة جيدة للتواجد هنا و سأتواجد مرة أخرى".

وأضاف: "إمكانات قطاع الناشئين في الأهلي جيدة، وأنا سعيد بما شاهدته، ومن الجيد أن نمتلك ملعب جيد كهذا".

واختتم قائلًا: "لقد أتيت لهنا في فترة إجازتي، وأنا أستمتع بالوجود هنا أثناء الإجازة".

ترشيحاتنا

وسط تأمين مكثف.. استخراج تابوت أثري ضخم من باطن الأرض بعين شمس

وزير الخارجية السعودي: الاتفاق النووي مع إيران ضروري لأمن المنطقة

شيفروليه تكشف الستار كورفيت E-Ray الهجينة القادمة | صور

ابتعد عن السينما 20 عاما.. كيف أصبح سيد درويش علامة فارقة في حياة كرم مطاوع؟

في ذكراه الـ 50 .. تلاوات ومدائح نادرة لكراون الإنشاد طه الفشني

مجلس النواب يستكمل عقد جلسته العامة بعد غد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعاها

حالات بسيطة إلى متوسطة.. لجنة كورونا تفجر مفاجأة حول دخول أوميكرون مصر.. فيديو

كنت بعمل لايف.. السيدة الأجنبية تكشف حقيقة خروجها بـ"البكيني" من شرفة شقتها بالتجمع

مصر للطيران تصدر بيانا عاجلا بشأن المسافرين إلى روسيا

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يقتل ياسمين عبد العزيز.. ما هو مرض أكياس الشيكولاتة وما مخاطره؟

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

فيديو

من الغناء لشيماء إلى سرير أمام مدرسة .. هوس الشهرة يسيطر على الشباب|ما القصة؟

احذروا حقنة البرد.. هيئة الدواء تكشف عن أفضل علاج للأنفلونزا

أكياس الشيكولاتة ... حقائق صادمة عن مرض ياسمين عبد العزيز

فيديوجراف.. الشتاء لم يبدأ..توقعات متخصصي الأرصاد خلال الأيام المقبلة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ