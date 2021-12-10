خناقة في مباراة لافيينا والواسطى بالدرجة الثانية.. والكومي: معركة كبرى.. فيديو

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، تفاصيل خناقة مباراة لافينا والواسطى، والتي أقيمت بالجولة التاسعة من دوري الدرجة الرابعة، وتعرض طاقم الحكام للضرب، ووصفها بالمعركة الكبرى.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فريق الواسطى كان يقدم مباراة جيدة مع المدير الفني إكرامي عبد العزيز وكان متقدمًا على فريق لافينا، بنتيجة 4/3 حتى نهاية المباراة.

وتابع الكومي، أنه في نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الواسطى، وبعد هذا القرار رأينا الكابتن أحمد مصطفى مدرب حراس الواسطى واعتداء وحشي منه على حكم المباراة.

وواصل حديثه قائلاً: «جميعنا طالبنا بشطب أحمد مصطفى، إلا أنه خرج وقدم إعتذار رسمي وقال إنه يعتزل التدريب قبل شطبه».