عرض في رأس السنة .. هذه هي تفاصيل عودة Harry Potter قريبا

كشفت منصة HBO MAX، عن الصور الأولى لأبطال أفلام Harry Potter قبل أيام من عرض حلقتها الخاصة عن السلسلة السينمائية الشهيرة بمناسبة مرور عشرين عاما على طرح أول أجزائها.

ظهر في الصور كل من بطل هاري بوتر الشهير دانيال رادكليف مع أصدقائه روبرت جرينت وإيما واتسون، في موقع تصوير حلقة Return to Hogwarts.

ستتم إذاعة حلقة عودة Harry Potter على المنصة الشهيرة يوم 1 يناير المقبل، أي في ليلة رأس السنة، وهو أفضل احتفاء ينتظره جمهور أشهر سلسلة أفلام خيالية في التاريخ.

وطرحت المنصة عبر حساباتها على السوشيال ميديا فيديو لاسترجاع ذكريات سلسلة هاري بوتر الشهيرة، معلنة عن لم شمل أبطالها في حلقة منتظرة بعنوان Return to Hogwarts.

سينضم أفلام سلسلة هاري بوتر أو Harry Potter إلى حلقة اتش بي أوه الاحتفالية، وعلى رأسهم هيلينا بونهام كارتر، ورالف فينيس، وجاري أولدمان، توم فيلتون، وإيميلدا ستونتون إلى جانب النجوم الشباب.

بدأ عرض سلسلة أفلام هاري بوتر في نوفمبر 2001، وضم المقطع الدعائي الذي نشرته “اتش بي أوه” وتبلغ مدته 52 ثانية مقاطع لأشهر أعمالها، معلنين عن عودة النجوم المفضلين إلى عالم السحر.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر من طرح اتش بي أوه حلقة لم الشمل لأبطال مسلسل Friends والتقاط مشاهد جديدة لهم في مواقع تصوير العمل الأنجح في تاريخ الدراما الكوميدية الاجتماعية.

دعاية هاري بوتر

حلقة لم الشمل

اجتمع أبطال مسلسل Friends مرة أخرى بعد مرور 17 عاما على انتهاء المسلسل الأشهر في تاريخ التلفزيون الأمريكي، وظهروا جميعا بشخصياتهم الحقيقية على رأسهم النجوم الست جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، وديفيد شويمر.

وعاد الجميع في أبريل الماضي إلى استوديوهات “وارنر براذرز” للاحتفاء بأشهر سلسلة مسلسلات كوميدية اجتماعية في تاريخ الدراما الأمريكية، التي استمر عرضها بين عامي 1994 وحتى 2004، وتصوير حلقة لم الشمل.

تحدث أبطال Friends خلال الحلقة حول كواليس تصوير المسلسل والتحضير لشخصياتهم وتبادل الذكريات حول العمل الذي غير حياتهم.

انضم لأبطال Friends قائمة كبيرة من النجوم التي أعلنت عنها شركة “وارنر ميديا” من قبل لظهورهم في الحلقة كضيوف شرف، على رأسهم ليدي جاجا، وكيت هارينجتون، وجاستن بيبر، وديفيد بيكهام، وفريق BTS.