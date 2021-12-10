الحل المؤقت لتعويض غياب معلول في السوبر الأفريقي

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن مسئولي الأهلي أنهوا بشكل ودي أزمة محمود وحيد الظهير الأيسر لفريق الأول بعد انتظامه في التدريبات الجماعية بعد غيابه طوال الفترة الماضية بسبب تأدية الخدمة العسكرية خلال الفترة الماضية حيث عاد لتدريبات القلعة الحمراء على أن ينضم لصفوف طلائع الجيش في يناير المقبل.

وأضاف شبانة أن غياب التونسي علي معلول عن المشاركة في السوبر الإفريقي، بسبب إصابته في العضلة الضامة وإحتمالية غيابه 4 أسابيع، جعل موسيماني يطالب الإدارة بإيجاد حل من أجل الاستفادة من محمود وحيد لحين اكتمال شفاء معلول والبحث عن بديل لاسيما بعد تاجيل مشاركة أحمد نبيل كوكا بسبب قلة خبراته.

وتابع أن محمود وحيد سيكون ضمن قائمة الفريق في الدوحة ولكن رحيله في يناير متوقف علي موقف إدارة الأهلي وطلائع الجيش.

وأتم أن الأهلي اتفق علي خوض مباراة ودية مع الفريق العسكري يوم السبت القادم ضمن الاستعدادات لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 22 من الشهر الجاري في الدوحة .