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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: إيقاف القيد يغلق باب الاحتراف في وجه فتوح خلال يناير

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة etc أن مسئولي لجنة الزمالك رفضوا مناقشة عروض احتراف أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بعد عروض الاحتراف التي وصلت إليه في وقت سابق.


وأضاف شبانة أن الإدارة إلى جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق يرفضوا نهائيًا رحيل أبو الفتوح والتمسك ببقائه للحاجة إليه.


كما يرى مسئولو الزمالك أن المقابل المادي لبيع اللاعب بعد بطولة أمم أفريقيا سيصل للأضعاف وهو ما دفعهم لتأجيل احترافه إلى نهاية الموسم الجاري.

وفي سياقا اخر تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرة خلاله باستدعاء ثلاثة لاعبين من فريق النادي مواليد 2001، للمعسكر المفتوح  للمنتخب الأولمبي المصري، المقرر إقامته من الأحد 12 سبتمبر وحتي الإثنين 13 من نفس الشهر .

وجاء أسماء اللاعبين الذين تم اختيارهم كالتالي :
- محمد محمود عوض ، ويلعب في مركز المدافع.
- محمد طارق مراد  ، ويلعب في مركز المدافع.
- مصطفي خالد فؤاد ، ويلعب كجناح هجومي.

 

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