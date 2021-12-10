مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10-12-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 10 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ونعرضها فيما يلي

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

تونس X عمان – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1

قطر X الإمارات – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X واتفورد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا X سيلتا فيجو – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X سامبدوريا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء





مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X أوجسبورج – الساعة التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نانت X لانس – الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

ألتاي X هاتاي سبور – الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الطائي X النصر – الساعة الثالثة إلا ربع ظهرا على قناة الرياضية السعودية

الهلال X الفيحاء – الساعة الخامسة إلا ربع مساء على قناة الرياضية السعودية