أحلام تتألق في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

شاركت الفنانة الامارتية أحلام صورا جديدة في أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان منفوش باللون النيود، وحرصت على التصوير بمستحضرات التجميل المفضلة لها، وكتبت: “مع مكياجي المفضل وبلا منافس مكياجي في كل كليبات الالبوم 🎶 #توحشتك حصرياً في بوتيك احلام الشامسي في #بوتيكات”.

وفي سياق أخر،طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى.



وطرحت الفنانة الإماراتية أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.



ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».