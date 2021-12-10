بالجينز المقطع.. منة فضالي تشارك صورا من الرياض

شاركت الفنانة منة فضالي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي امستجرام.

وتألقت بأطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مقطع، وجاكيت وتوب أبيض قصير، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي وراندا البحيري، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضري، وكذلك دورها في مسلسل «نسل الأغراب»، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، نجلاء بدر، دياب، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وبالنسبة للأعمال الدرامية حيث كان دورها في مسلسل «نسل الأغراب»، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، نجلاء بدر، دياب، من تأليف وإخراج محمد سامي.