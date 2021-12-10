فيوتشر إف سي يكشف تفاصيل إصابة محمود علاء

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر إف سي، عن حاجة محمد علاء لا لا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتدخل جراحي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الوجه.

وأضاف السقا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن إصابة محمد علاء “لا لا”، عبارة عن كسر في عظام الوجه اليمنى، وأن الإصابة ستحتاج لتدخل جراحي باستخدام "الشرائح والمسامير" لثبيت الكسر.

وأكد المدير الرياضي لفيوتشر، أن اللاعب سوف يعود للتدريبات الجماعية بعد انتهاء الفترة العلاجية الخاصة بالإصابة والتي سوف تستغرق 3 أسابيع.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق، مع كل من "بلدية المحلة وإيسترن كومباني"، من أجل الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين قبل استئناف المشوار المحلي.



ويستعد فريق فيوتشر إف سي لمواجهة نظيره الأهلي، في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز، وذلك يوم 26 من ديسمبر الجاري.