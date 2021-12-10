أخبار الرياضة.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل أمم أفريقيا.. واختراق حساب رمضان صبحي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالتالي:
ملف طبي شامل للاعبي الأهلي قبل المشاركة في السوبر الإفريقي ومونديال الأندية
أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتهاء من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي؛ استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.
تفاصيل مران الأهلي بالتتش استعدادا لمواجهة الرجاء البيضاوي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.
استعدادا للسوبر الإفريقي.. الأهلي يواجه طلائع الجيش وديا السبت
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.
صدمة لـ الأهلي.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل موعد أمم أفريقيا
حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجدل بشأن إمكانية تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا 2022، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.
رمضان صبحي يعلن اختراق حسابه على إتستجرام
كشف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن محاولات لاختراق حسابه على “إنستجرام” خلال الساعات الماضية