أخبار الرياضة.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل أمم أفريقيا.. واختراق حساب رمضان صبحي

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة، سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية، وجاءت كالتالي:

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الانتهاء‏ من تجهيز الملف الطبي الشامل للاعبي الأهلي؛ استعدادا لبطولتي كأس السوبر الإفريقي المقرر ‏اقامتها يوم 22 ديسمبر الجاري والتي يلعب فيها الفريق أمام الرجاء المغربي بطل ‏الكونفدرالية، وكأس العالم للأندية الذي سيقام في فبراير المقبل.‏

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا ‏لمواجهة الرجاء المغربي على كأس السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في ‏قطر.‏

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي،إن الفريق سيخوض مباراة ودية أمام طلائع ‏الجيش يوم السبت المقبل؛ استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي على كأس ‏السوبر الإفريقي والتي تقام يوم 22 ديسمبر الجاري في قطر.‏

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الجدل بشأن إمكانية تقديم موعد بطولة أمم أفريقيا 2022، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

كشف رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، عن محاولات لاختراق حسابه على “إنستجرام” خلال الساعات الماضية