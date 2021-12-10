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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يا تري فاضل كام.. الغندور يثير الجدل بسبب ضربات جزاء المنتخب بكأس العرب

صدى البلد

أثار الإعلامى خالد الغندور، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعىى  “فيسبوك ” بعد تعليقه على حصول منتخب مصر على 3 ضربات جزاء في 3 مباريات فى كأس العرب. 

 

ونشر الغندور تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، كتب فيها: “ منتخب مصر اتحسب له 3 ضربات جزاء في 3 مباريات يا تري فاضل له كام ضربة جزاء، علي رأي ناس أصحابي”.

 

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه الأردن غدا السبت في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بالدوحة .

وشارك أمس في المران الجماعي محمد مجدي "أفشة"، بينما واصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.


ويختتم المنتخب الوطني استعداداته بتدريب في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الدوحة وسيكون مفتوحًا في ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام ، يسبقه في الثالثة والنصف مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السولية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني لمباراة السبت المقبل.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الجنوب ، وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية وقناة “أون تايم سبورت” المصرية.

محمد مجدى افشة أحمد حجازي عمرو السولية خالد الغندور

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