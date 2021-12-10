عصام هلال: مصر تلعب دورا كبيرا في عودة لبنان مرة أخرى للوطن العربي

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن لقاء الرئيس السيسي بـ نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني يأتي في إطار دعم مصر للدول العربية، متابعا: مصر تحرص على تطوير العلاقات مع لبنان ودعمها فيما تمر به الآن.

وأضاف "عصام هلال" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن زيارة رئيس الوزراء اللبناني لمصر تعد الأولى له، منوها أن الرئيس السيسي أكد دعمه الكامل لـ لبنان.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي شدد بالأمس على أهمية دور لبنان في الوطن العربي من حيث كونها دولة عربية، مشددا على أن وجود لبنان ضمن الإطار العربي له دور كبير.

وأوضح أن مصر تلعب دور كبير في عودة لبنان مرة أخرى للوطن العربي، وتخطي أزمتها الحالية من خلال إرسال مساعدات مختلفة.

وأردف: من المتوقع أن يقوم الرئيس السيسي بإجراء العديد من الاتصالات مع الدول العربية من أجل دعم عودة لبنان إلى أحضان الوطن العربي، وذلك لمنع أي قوة تحاول خلق حالة من الزعزعة بين الدول.



