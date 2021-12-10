اليوم.. أمسية موسيقية لعازفة البيانو مشيرة عيسى بالمسرح الكبير

تقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، أمسية موسيقية لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، فى الثامنة مساء اليوم الجمعة.

تشارك في الأمسية، مجموعة من المواهب الواعدة فى العزف على الة البيانو من طلاب المدارس والجامعات المختلفة وأكاديمية الفنون منهم تاليا عطية ، إيمان مهني ، سليم فكري ، فريدة مبارك ، عمر توفيق ، نادية الجمال ، عائشة بن علي ، مايا الزوربا ، هيدي الجندي ، منى كشكي ، حسن الزوربا ، علي عطية ، خالد سيف الدين.

يتضمن برنامج حفل مشيرة عيسى مختارات من الاعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها خصيصاً لالة البيانو كبار المؤلفين.

مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987 ، شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا ( ايطاليا ).

وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة ، تم اختيارها ضمن 100 شخصية عالمية مؤثرة من قبل شبكة bbc العربية عام 2019 .