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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة الأمطار على مناطق بالبلاد.. تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة

صدى البلد

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، عودة فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة بالبلاد، وتحديدا مدينتي حلايب وشلاتين بأقصى جنوب البلاد، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على باقي الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن طقس الـ 48 ساعة القادمة، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يظل الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 48 ساعة القادمة، تكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، تكون هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الـ طقس الـ 48 ساعة القادمة، وتحديدا يومي السبت والأحد،على مدينتي حلايب وشلاتين تكون خفيفة على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 14
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15.
شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10
جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12.

طقس ال 48 ساعة القادمة هيئة الأرصاد درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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