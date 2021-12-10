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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراح برلماني بإعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية من ضريبة الجمارك

النائبة مها عبدالناصر
النائبة مها عبدالناصر

تقدمت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن: إعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية من ضريبة الجمارك.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أن إعفاء مستلزمات الطاقة الشمسية التي لا يوجد لها بديل محلي، سيكون من شأنه تسريع وتسهيل التحول نحو الطاقة المتجددة وتقليل معدلات التلوث، بما يتماشى مع الجهود الدولية والمحلية لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية.

ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة بعد غدا الأحد.

وكان مجلس النواب ، شهد الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

 

نواب البرلمان مجلس الوزراء مجلس النواب طارق شوقي

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