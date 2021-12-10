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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية للكشف على مرضى العيون بمستشفى الشيخ زويد

صرف الأدوية مجانا
صرف الأدوية مجانا المرضي في سيناء

استقبلت مستشفى الشيخ زويد المركزى شمال سيناء، اليوم،  قافلة طبية للعيون، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومستشفى نور العيون للكشف علي مرضى العيون  بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

وقال أحمد الشريف مدير فرع المؤسسة بشمال سيناء: إن القافلة لمدة 4 أيام خلال الفترة من 10 وحتى 13 ديسمبر الجاري بمستشفى الشيخ زويد وبئر العبد المركزيين.

وقد تم  تخصيص يومى الجمعة والسبت ( 10 و11 ديسمبر الجارى للكشف بمستشفى الشيخ زويد المركزى، ويومى الأحد والاثنين المقبلين "12 و 13 " للكشف بمستشفى بئرالعبد المركزى.. كما سيتم اجراء عمليات عيون “مياه بيضاء وظفرة خلال أيام القافلة".

 وأشار إلى أنه خلال القافلة سيتم الكشف على المرضى من خلال أطباء متخصصين ، وتقديم العلاج بالمجان .. فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية اللازمة ، وذلك ضمن برنامج المؤسسة في تنظيم القوافل الطبية في العديد من المحافظات لعلاج مرضى العيون.

نقل الحالات الخاصة 

واكد علي أنه سيتم نقل الحالات الخاصة بأهالى مدينة العريش عن طريق أتوبيسات خاصة بمؤسسة مصر الخير لمستشفى الشيخ زويد وبئر العبد يوميا من الساعة ٨ صباحا من أمام مسجد النصر بالعريش، على أن يتم الحجز والتنسيق مسبقاً مع إدارة المؤسسة، وأن الكشف بأسبقية الحضور.

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قافلة طبية العيون الكشف المرضى

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