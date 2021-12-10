تويوتا تكشف عن أسعار وفئات تجهيز طراز ايجو إكس 2022

كشفت شركة تويوتا موتورز اليابانية عن فئات تجهيز وأسعار طراز ايجو إكس 2022 الجديدة.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، ستبدأ تويوتا في تسليم سيارات تويوتا ايجو إكس الجديدة في مايو 2022 القادم، وهي سيارة من نوعية الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض تم تطويرها لتكزن النسخة الأكثر قوة وشراسة من شقيقتها تويوتا ايجو التقليدية، وستبدأ قائمة أسعارها من 14,795 جنيه استرليني، وتقدمها العلامة التجارية اليابانية في 4 فئات تجهيز مختلفة، فئة بيور، إدج، إكسكلوسيف، ولميمتد إديشين.

تتميز تويوتا ايجو اكس الكروس أوفر المدمجة بتصميم فريد من نوعه يميزها في عالم السيارات، فهي تأتي بتصميم خارجي ثنائي الألوان يمكن الاختيار بينهما، مع اختيار بين السقف الصلب أو السقف القماشي.

تتوافر كل نسخ تويوتا ايجو اكس 2022 بمحرك 3 سلندر سعة 1 لتر بقوة 71 حصان وعزم دوران 69 رطل قدم، مع قدرة على التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل في الساعة خلال 15.6 ثانية، مزود بناقل حركة آلي ذو تعشيق مستمر بـ 6 سرعات أو ناق لحركة يدوي بـ 5 سرعات.

تأتي فئة التجهيز الأساسية، pure، بعجلات معدنية مقاس 17 بوصة مع شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة ونظام أندرويد أوتو وآبل كار بلاي اللاسلكي وكاميرا عكسية مع تكيف هواء مع بعض إمكانيات مساعدة السائق مثل التحكم التكيفي في ثبات السرعة وحساسات لتحذير السائق قبل الاصطدام.

الفئة التالية في التجهيز وهي edge تبدأ من 16،495 جنيهًا إسترلينيًا مع جنوط معدنية مقاس 18 بوصة ، وطلاء ثنائي اللون، وشاشة تعمل باللمس بحجم 8.0 بوصة ، ومكيف هواء وزجاج معتم للخصوصية.

تبدأ موديلات الـ exclusive من 17.715 جنيهًا إسترلينيًا. تشتمل المعدات القياسية على مقاعد من الجلد الصناعي وشاشة تعمل باللمس HD مقاس 9.0 بوصات مزودة بخاصية الملاحة عبر الأقمار الصناعية، مع نظم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو وإمكانية دخول السيارة والخروج منها بدون مفتاح، مع نظام حساسات لوقوف السيارات والركن مزودة بفرملة أوتوماتيكية.