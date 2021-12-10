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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الموالح في الصدارة.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 5.3 مليون طن خلال عام

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 300 الف و 757 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 871 ألف 150 طن ، بالإضافة إلي تصدير 624 ألف 367 طن بنجر، ليحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 620 ألف و769 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 263 ألف و719 طن. 

 

في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 143 ألف و 364 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 102 الف و282 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 83 الف و799 طن، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 37 الف  و 554 طن.

 

بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 26 الف و 192 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 24 الف و 27 طن، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 الف و 893 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 15 الف و 139 طن، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 الاف و 462 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 7840 طن.

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