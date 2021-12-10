محمد العنزي: عبور السفينة "إيفرجرين" قناة السويس يؤكد أهميتها

قال الإعلامي محمد العنزي إن عبور السفينة إيفرجرين التي جنحت في قناة السويس مارس الماضي، بسبب حجمها الكبير، مرة أخرى غدا بالمجرى الملاحي يؤكد أن قناة السويس قادرة علي التحدي، خصوصا بعدما نجحت إدارة القناة في إعادة تسيير السفينة بكل سلامة.

وأضاف محمد العنزي أن المسؤولين عن القناة اكتسبوا من الخبرات ما يؤهلهم للتعامل الفوري مع أي سفينة عملاقة في حجم ايفرجرين او غيرها، خال حدوث أية مشكلات، منوها بأنه على الرغم من أن السفينة تسببت في بعض الارتباكات بسبب جنوحها، إلا أنها كانت رسالة على أن مصر وإدارة القناة قادرة على التعامل وهو ما حدث بالفعل.

وشدد على أن قناة السويس ليست ممرا مائيا عاديا، ولكنها تعتبر شريات التجارة الحيوي حيث يمر من خلالها ١٠٪ من حركة النقل، و٢٠٪ من حركة التجارة العالمية، ونحو ٣٠٪ من اجمالي سفن الحاويات العالمية، منوها بان ذلك يعطي اهمية كبرى لهذه القناة.

وذكرت وسائل إعلام أن سفينة الحاويات العملاقة "إيفير جيفن" ستمر غدا السبت مرة أخرى عبر قناة السويس، بعد حادثة الجنوح الشهيرة مارس الماضي، والتي علقت بسببها السفينة في المجرى الملاحي للقناة قرابة أسبوع.

وورد خبر مرور السفينة العملاقة بموقع "فيسيل فايندر"، الذي يرصد حركة ما يزيد علي 240 ألف سفينة يوميا بالعالم، وفقا لما يروجه الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السفينة الجانحة قد تصدرت عناوين وسائل الإعلام بكل العالم تقريبا، حين جنحت صباح 23 مارس الماضي في قناة السويس، المار فيها ٢٠% من التجارة العالمية.

وانحرفت السفينة في القناة عن خط سيرها، حتى علق طرفاها بضفتيها، ما تسبب في إغلاقها بالكامل، وبإرغام 400 سفينة أخرى على التوقف في اختناقات مرورية عملاقة، استمرت لأسبوع تقريبا عند ضفتي القناة، الشمالي والجنوبي، ولم ينته ما سببته من رعب ملاحي وتجاري عالميين، إلا بعد أن استخدمت السلطات المصرية حفارات عملاقة، واستدعت 15 قاربا لسحبها وتحرير القناة منها.