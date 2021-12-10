عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وصول ثاني رحلة قطار حاويات من السخنة لغرب بورسعيد

وصول ثاني رحلة قطار
وصول ثاني رحلة قطار حاويات من السخنة لغرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس، قطار نقل الحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، في ثاني رحلاته في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات التي تواجههم.

وصول ثاني رحلة قطار حاويات من السخنة لغرب بورسعيد

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن وصول هذه الرحلة الثانية ميناء غرب بورسعيد في العاشرة من مساء أمس الخميس، محملة بنحو ٥٠ حاوية مكافئة - ٢٠ قدم- في إطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، بعد إنهاء جميع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بالنقل من وإلى المينائين، والانتهاء من جميع إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية وضعت خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وموانئ دبي العالمية “مشغل الأرصفة بالسخنة” ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بمينائي السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، لحل الأزمة التي شهدتها غرب بورسعيد مؤخراً من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمري ومستخلصي الجمارك في بورسعيد، وذلك تبعاً لسياسات الدولة المصرية فى تعزيز تكامل الموانىء التابعة للمنطقة وجذب الخطوط الملاحية وتكافؤ الفرص والتشغيل فى عمليات التداول.

ميناء غرب بورسعيد قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الجمارك المصرية بورسعيد

موضوعات متعلقة

خلال متابعة تجهيز مبنى الوزارة.. وزيرة التخطيط: جاهزون للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

كلب شجاع ينقذ عائلة بأكملها من كارثة

إلغاء حالة الطوارئ وتدشين الاستراتيجية الوطنية|كيف طبقت مصر إعلان حقوق الإنسان العالمي؟

الكاف يحدد ملعب وموعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا قصة نجاح وبداية لمشروعات مشتركة.. فيديو

الزراعة: ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 5.3 ملايين طن

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعيها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

روسيا تعتزم البدء في تمويل منطقتها الصناعية بمصر العام المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ