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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجد بالجهود الذاتية للمواطنين في الإسكندرية

افتتاح مسجد في الإسكندرية
افتتاح مسجد في الإسكندرية بالجهود الذاتية للمواطنين

افتتح الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية مسجد جبر التابع لإدارة وسط بالجهود الذاتية والذي تم فرشه بمعرفة وزارة الأوقاف بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

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وأشاد الشيخ خشبة بهذه الحقبة التاريخية التي تشهدها مصر والطفرة العظيمة في بناء المساجد وتعميرها، مؤكدا ان هذا يدل على حرص الدولة على نشر الدين الوسطي ومحاربة التطرف.

كما وجه الشيخ الشكر لكل من ساهم في هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول.

وقد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بمساجد الإسكندرية تحت عنوان "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية" مع الالتزام التام بالموضوع والوقت الذي حددته الوزارة.

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