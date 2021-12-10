رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا قصة نجاح وبداية لمشروعات مشتركة.. فيديو

هيئة الاستثمار

أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك تعزيز متواصل للعلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وكان آخرها المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ وكان يشارك به رؤساء هيئة الاستثمار لـ34 دولة.



وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال لقائه الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» خلال جولة خاصة بالمنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا، إلى أن العلاقات المصرية التنزانية لها خصوصية خاصة لا سيما بعد زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى مقر هيئة الاستثمار في القاهرة ولقاءها بعدد من رجال الأعمال المصريين في القطاعات التي تستهدفها وتم الاتفاق على زيارة تنزانيا.



ولفت المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أن رجال الأعمال المصريين اهتموا بزيارة تنزانيا لا سيما أن المشروعات المصرية في تنزانيا تعد قصة نجاح من خلال إقامة المنطقة الصناعية المصرية ومصنع للسويدي إلكتريك، مؤكدا أنه بداية لمشروعات واستثمارات مشتركة بين مصر وتنزانيا.

