عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا قصة نجاح وبداية لمشروعات مشتركة.. فيديو

المستشار محمد عبدالوهاب
المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار

هيئة الاستثمار 

أكد المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك تعزيز متواصل للعلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وكان آخرها المنتدى الاقتصادي في شرم الشيخ وكان يشارك به رؤساء هيئة الاستثمار لـ34 دولة.


وأشار المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال لقائه الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» خلال جولة خاصة بالمنطقة الصناعية المصرية في تنزانيا، إلى أن العلاقات المصرية التنزانية لها خصوصية خاصة لا سيما بعد زيارة رئيسة تنزانيا سامية حسن إلى مقر هيئة الاستثمار في القاهرة ولقاءها بعدد من رجال الأعمال المصريين في القطاعات التي تستهدفها وتم الاتفاق على زيارة تنزانيا.


ولفت المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الى أن رجال الأعمال المصريين اهتموا بزيارة تنزانيا لا سيما أن المشروعات المصرية في تنزانيا تعد قصة نجاح من خلال إقامة المنطقة الصناعية المصرية ومصنع للسويدي إلكتريك، مؤكدا أنه بداية لمشروعات واستثمارات مشتركة بين مصر وتنزانيا.
 

الاستثمار المنطقة الصناعية المصرية تنزانيا الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة

موضوعات متعلقة

الزراعة: ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 5.3 ملايين طن

ترشيحاتنا

دولة عربية تعلن عن تحور أوميكرون لديها

كلب شجاع ينقذ عائلة بأكملها من كارثة

إلغاء حالة الطوارئ وتدشين الاستراتيجية الوطنية|كيف طبقت مصر إعلان حقوق الإنسان العالمي؟

الكاف يحدد ملعب وموعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

رئيس هيئة الاستثمار: المنطقة الصناعية المصرية بتنزانيا قصة نجاح وبداية لمشروعات مشتركة.. فيديو

الزراعة: ارتفاع الصادرات إلى أكثر من 5.3 ملايين طن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنانة الجزائرية فطومة لميتي ووزارة الثقافة تنعيها

وائل جمعة يطالب كيروش بإعفائه من "الحرج"

بعد قرار الحكومة الأخير.. تدخين الشيشة يعرضك للحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

مصطفى فتحي يتصدر تريند تويتر.. شاهد

هل يجب غسل الدبر عند الاغتسال من الجنابة أم يكفي صب الماء على الجسم؟

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

روسيا تعتزم البدء في تمويل منطقتها الصناعية بمصر العام المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

سفير الاتحاد الأوربي لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً إيجابياً في معدل النمو2021| صور

صبا مبارك على ريد كاربت في عرض فيلم الحارة لـ منذر ريحانة

في يومها العالمي.. ماذا تعرف عن منظمات حقوق الإنسان في مصر؟

فيديو

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

متزغرليش.. الجزء الثاني من حوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

10 فتاوى شغلت بال المصريين في 2021.. التمويل العقاري وتجارة الآثار أبرزها

تتحدث الإنجليزية بطلاقة.. مشردة الغردقة تعود إلى الحياة بعد محنة مرضية

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ