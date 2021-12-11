برلمانية: تعيين خريجي المعاهد الصحية التطبيقية للعلوم على طاولة النواب.. الأسبوع المقبل

قالت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش إمكانية تعيين خريخي المعاهد الصحية التطبيقية للعلوم ، بالجلسة العامة الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك جهود مكثفة من قبل المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع الجامعتين لبحث تكليف خريجي معاهد العلوم الصحية التطبيقية في وقت قريب، لاسيما بعد تزايد تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول وجود تكليف لهم.

توفير فرص عمل لخريجي معاهد العلوم الصحية التطبيقية

وأضافت “ عبد الحليم ” في تصريحات خاصة لـ « صدى البلد »، أن تكليف خريجي معاهد العلوم التطبيقية الصحية ، يأتي في إطار حرص وزارة التعليم العالي على توفير فرص عمل متميزة لهؤلاء الطلاب، موضحة أن هذه النوعية من المعاهد تحرص على تأهيل الطالب لسوق العمل بشكل متميز، من خلال ثقل مهاراته في مختلف التخصصات الطبية.