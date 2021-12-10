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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ طرق: ما حدث في مجال النقل ليس إنجاز بقدر ما هو إعجاز| فيديو

الدكتور حسن مهدي
الدكتور حسن مهدي ، أستاذ طرق ونقل

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل، إن ما حدث في مجال النقل ليس إنجازا بقدر ما هو إعجاز، مشيرا إلى أن الدولة المصرية عملت في ملف النقل من عام 2014 بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف الدكتور حسن مهدي، خلال لقائه لـ برنامج "الجمهورية الجديدة" والمذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن قطاع النقل مهم للتنمية المستدامة والتي يستهدف منها خلق مجتمعات عمرانية جديدة والتوسع الزراعي والتنمية الصناعية.

 

وتابع: "قبل 2014 كنا عايشين على مساحة 6% ولم يكن يمكن أن نستمر في ذلك وفقا لخطة الدولة المصرية للتنمية".

 

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية  في ورش عمرات وصيانة الجرارات (إيرماس) لمتابعة إجراء عمرات وصيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية، وكان في استقباله المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية و اللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة ايرماس.

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير و استكمال مشروع السبتية ٢ وتفقد ورش السفح والدهان والعمليات الجديدة والمشروع الخاص بورش الرفع والتركيب والبواجي الجديدة كما تفقد الوزير عدد ٢ ورش موازيه الأولى خاصه بتنفيذ عملية Boring لأجسام مواتير الجر والمحركات بواسطة أحدث ماكينات الخراطة والتفريز CNC والتي تعد احدث ماكينات الخراطة في العالم حيث أفاد رئيس الورشة انه تمت الترسية على إحدى الشركات العالمية لتوريد هذه الماكينات وجاري توقيع العقد والثانية خاصة بمواتير الجر حيث أنه جاري الترسية علي الشركات لإمدادها ب 27 معده حديثه لضبط اعمال الجودة الخاصة بالمواتير كما اطلع الوزير على مشروع رفع كفاءة الاوناش العلوية بجميع الورش والذي تم الانتهاء منه وتفقد  مخازن المرتجعات التي تهدف الى اداره قطع الغيار بصوره دقيقه وعلميه

أستاذ طرق الدكتور حسن المهدي أستاذ طرق برنامج الجمهورية الجديدة توك شو وزير النقل

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